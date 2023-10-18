Close button

ОВА: Россияне ударили из авиации и артиллерии по Херсонщине, трое раненых

ОВА: Россияне ударили из авиации и артиллерии по Херсонщине, трое раненых
Фото: wikimedia.org

Российская армия 18 октября из авиации и артиллерии ударила по Херсонщине, трое мужчин ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.
Еще один "прилет" – по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель".

Прокудин сообщает также о 5 авиаударах по поселку Казацкое. Масштабы повреждений устанавливаются.

Новости

Популярные темы форума

analytics