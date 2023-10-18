ОВА: Россияне ударили из авиации и артиллерии по Херсонщине, трое раненых
Российская армия 18 октября из авиации и артиллерии ударила по Херсонщине, трое мужчин ранены, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.
Еще один "прилет" – по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель".
Прокудин сообщает также о 5 авиаударах по поселку Казацкое. Масштабы повреждений устанавливаются.