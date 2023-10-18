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Российская армия нанесла удар по Николаевщине: погибла женщина

Российская армия нанесла удар по Николаевщине: погибла женщина
Фото: Facebook

Российская армия вечером 18 октября нанесла удар по населенному пункту Степовской громады Николаевской области, известно о погибшей женщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом".

По словам Кима, повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Подробную информацию еще уточняют.

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