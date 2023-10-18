Российская армия нанесла удар по Николаевщине: погибла женщина
Российская армия вечером 18 октября нанесла удар по населенному пункту Степовской громады Николаевской области, известно о погибшей женщине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом".
По словам Кима, повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Подробную информацию еще уточняют.