NBC: Байден хочет запросить $60 млрд на помощь Украине

Президент США Джо Байден намерен выставить на голосование в Конгресс долгосрочный пакет помощи для Украины в размере 60 млрд долларов.﻿ Об этом сообщает NBC News, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Законодатели Конгресса получили первую расширенную информацию о новом пакете финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, представит Конгрессу на этой неделе.

Хотя он еще окончательно не сформирован, скорее всего, для помощи Украине президент США потребует выделения 60 млрд долларов. Это подтвердили три источника, знакомых с запросом. Остальная часть запроса будет включать примерно 40 млрд долларов, которые планируют потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики.

Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, который заканчивается в сентябре следующего года, составит около 100 млрд долларов, сообщили четыре источника, непосредственно участвующих в процессе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обратится в Конгресс с запросом, включающим оборонную помощь Украине и Израилю. Его размер будет составлять около 100 млрд долларов.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Иерусалима может сократиться помощь Украине. Впрочем Байден заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Также The Wall Street Journal писал, что сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.