ООН планирует расследовать удар по больнице в Газе

Организация Объединенных Наций может провести собственное расследование обстрела больницы в Секторе Газа.﻿ Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование. И это должно быть сделано очень скоро и очень быстро" , - заявил Гриффитс.

Когда его спросили, принимает ли он доказательства Израиля, что виновниками взрыва являются палестинские боевики, заместитель генсека ответил так: "Это не до меня, потому что я не занимаюсь оценкой нарушений прав человека и зверствами такого рода" .

По его словам, расследование ООН должно помочь извлечь важные уроки, "чтобы это не повторилось в другой больнице, в другой школе, в другом учреждении, где скрываются люди".

Гриффитс также напомнил, что международное гуманитарное право запрещает авиаудары по гражданским объектам.

Что известно об ударе по больнице в Секторе Газа

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

Также вчера, 18 октября, спикер ЦАХАЛа заявил, что прямого удара по больнице в Газе не было. По его словам, была "осечка" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.