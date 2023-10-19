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Курс валют НБУ на 19 октября

Курс валют НБУ на 19 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 18 октября, повысился на 11 коп до 36.56 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 38.61 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 3.76 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 15 коп до 44.56 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 16 коп до 40.67 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 8.69 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.561600 +0.111
EUR Евро 38.609000 +0.059
RUB Рубль 0.376190 +0.002
GBP Фунт стерлингов 44.564900 +0.15
CHF Швейцарский франк 40.671500 +0.162
PLN Польский злотый 8.692300 --0.018

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