Курс валют НБУ на 19 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 18 октября, повысился на 11 коп до 36.56 за 1 доллар.
Евро подорожал на 6 коп до 38.61 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 2 коп до 3.76 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 15 коп до 44.56 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 16 коп до 40.67 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 8.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.561600
|EUR
|Евро
|38.609000
|RUB
|Рубль
|0.376190
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.564900
|CHF
|Швейцарский франк
|40.671500
|PLN
|Польский злотый
|8.692300