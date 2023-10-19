Курс валют НБУ на 19 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 18 октября, повысился на 11 коп до 36.56 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 38.61 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 3.76 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 15 коп до 44.56 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 16 коп до 40.67 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 8.69 за 1 польский злотый.