Генштаб косвенно подтвердил продвижение ВСУ на левобережье Херсонщины

Генштаб ВСУ в своей сводке косвенно подтвердил сообщения о продвижении украинских сил на левый берег Днепра − в частности, среди населенных пунктов, по которым била российская авиация, указано село Песчановка, которое расположено на левом берегу и до которого, по данным российских блогеров, дошли украинские морпехи, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводках Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 октября и 6 утра 19 октября.

"На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области" , – говорится в вечерней сводке.

Песчановка расположена на левом берегу Днепра. О том, что оккупанты били по этому селу, сообщается и в сводке по состоянию на утро 19 октября.

Институт изучения войны предполагал, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра − в частности, к северу от Песчановки (в 14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), и в Пойму (в 11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

ISW отмечал, что россияне обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжали штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносили россиянам потери в живой силе и технике, закреплялись на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Украинские воины отбили 3 атаки врага. Также безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 − в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 − по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.