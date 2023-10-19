Россияне потеряли еще 630 военных, 39 артсистем, самолет и вертолет – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 630 российских военных, а также уничтожили 11 танков, 39 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), самолет, вертолет и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 290680 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 6983 (+39) ед,
- РСЗО - 818 (+4) ед,
- средства ПВО - 548 (+1) ед,
- самолетов - 320 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
- крылатые ракеты - 1534 ед.
- корабли /катера - 20 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,
- специальная техника – 985 (+3).