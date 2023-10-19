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Россияне потеряли еще 630 военных, 39 артсистем, самолет и вертолет – Генштаб

Россияне потеряли еще 630 военных, 39 артсистем, самолет и вертолет – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 630 российских военных, а также уничтожили 11 танков, 39 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), самолет, вертолет и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 290680 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 6983 (+39) ед,
  • РСЗО - 818 (+4) ед,
  • средства ПВО - 548 (+1) ед,
  • самолетов - 320 (+1) ед,
  • вертолетов - 324 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
  • крылатые ракеты - 1534 ед.
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,
  • специальная техника – 985 (+3).

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