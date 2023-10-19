РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками: сколько целей уничтожило ПВО
С вечера 18 октября до утра 19 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, баллистическими ракетами "Искандер-М", а также управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО уничтожили одну ракету и три "Шахеда".
Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
Удары были ориентированы на промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты.
В целом россияне применили:
- 5 баллистических ракет "Искандер М";
- 1 зенитную управляемую ракету С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 1 крылатую ракету (тип уточняется);
- 9 ударных БпЛА Shahed-136/131.
Были атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА Shahed-136/131", – говорится в сообщении.
Ранее в Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии ракеты.