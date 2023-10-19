РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками: сколько целей уничтожило ПВО

С вечера 18 октября до утра 19 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, баллистическими ракетами "Искандер-М", а также управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО уничтожили одну ракету и три "Шахеда".

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Удары были ориентированы на промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты.

В целом россияне применили:

5 баллистических ракет "Искандер М";

1 зенитную управляемую ракету С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 крылатую ракету (тип уточняется);

9 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Были атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА Shahed-136/131" , – говорится в сообщении.

Ранее в Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии ракеты.