В США протестующие против войны Израиля и ХАМАС вошли в Капитолий
В Вашингтоне задержали около 300 участников антивоенной демонстрации, призывавшей к прекращению войны между Израилем и группировкой ХАМАС, во время которой часть людей зашли в здание Капитолия, сообщает Европейская правда.
В среду многие сотни людей собрались вокруг и внутри комплекса Капитолия, призывая к прекращению войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа. В связи с происшествием в Капитолий перебросили дополнительных правоохранителей из других районов.
Представитель полиции Капитолия сообщил, что всего в комплексе Капитолия задержали около 300 протестующих.
Некоторые демонстранты, координируемые еврейской группой левых взглядов Jewish Voice for Peace, вошли в офисное здание Cannon House через разные входы и собрались внутри ротонды.
В полиции объяснили, что протестующим, как и в целом общественности, разрешено заходить в комплекс Капитолия, и проблемы им грозят только в случае нарушения порядка.
Подобная демонстрация ранее на этой неделе прошла возле Белого дома, там также задержали десятки протестующих.