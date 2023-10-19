РФ будет ограничено использовать Крымский мост – британская разведка

В разведке Великобритании считают, что Керченский мост, хоть и восстановлен после повреждений, будет ограниченно обеспечивать российские перевозки в оккупированный Крым, а также потребует значительных ресурсов РФ для защиты от новых атак, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 19 октября.

Разведка отмечает, что 14 октября российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия досрочно завершила ремонт Керченского моста после поражения, которое он получил в результате украинской атаки в июле 2023 года.

"Хотя мост полностью пригоден к использованию, это использование остается ограниченным теми мерами, которые задействовали после первой украинской атаки на него в октябре 2022 года. Грузовики и бензовозы продолжают перевозить паромами" , – отмечает разведка.

При этом мост и дальше остается крайне важным для того, чтобы Россия могла удерживаться в оккупированном Крыму и подвозить поставки для своих сил на юге Украины.

В то же время, пишет разведка, Керченский мост "почти точно" стал значительной проблемой для РФ ввиду того, что требует постоянной комплексной защиты, в том числе прикрытия системами ПВО и привлечения специалистов, которых Россия могла бы развернуть для какой-то другой задачи.