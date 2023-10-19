Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынок труда

Правительство Германии хочет ускорить интеграцию на рынке труда украинских беженцев, количество которых за последние полтора года значительно увеличилось.﻿ Об этом заявили в министерстве труда и социальных дел ФРГ, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что только за последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционные курсы, и еще столько же сделают это в ближайшие месяцы.

"Те, кто прошел интеграционные курсы, должны как можно быстрее получить опыт работы и дальнейшую квалификацию в осмысленный способ. Каждая устойчивая и адекватная потенциалу интеграция на рынке труда способствует обеспечению спроса на квалифицированную рабочую силу в Германии" , - говорится в сообщении.

Соответственно, министерство реализует ряд мер, направленных на ускорение процесса интеграции украинцев.

Так, центры занятости и агентства по трудоустройству помогают выпускникам интеграционных курсов и работодателям найти друг друга. С этой целью расширяются отраслевые "мероприятия по поиску работы" с бизнес-сообществом и образовательными партнерами, такие как ярмарки вакансий.

Также власти призывают компании все больше трудоустраивать беженцев, которые не владеют немецким языком на достаточном уровне (ниже уровня B2), и предоставлять им возможность пройти обучение на рабочем месте. Правительство также хочет привлечь крупные компании, сектор временной занятости и отраслевые ассоциации к принятию соответствующих добровольных обязательств.