Египет согласился открыть границу с Газой для гуманитарной помощи

Египет объявил о коридоре гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах, сообщает Укринформ.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и президент США Джо Байден договорились о постоянной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах" , — говорится в заявлении представителя президента Египта Ахмеда Фахми.

Ранее Израиль объявил о блокаде Сектора Газа.

Напомним, утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики прорвались в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар. Вторжение сопровождалось массовыми убийствами мирного населения, включая детей. В результате этой атаки погибли более 1400 израильтян, около двух сотен человек боевики захватили в заложники.

Израиль официально объявил о состоянии войны, мобилизовал 300 тысяч резервистов и начал уничтожать военные объекты и вожаков террористов.

Израильские военные предупредили мирное население Газы о необходимости покинуть город во избежание опасности во время операции против ХАМАС.