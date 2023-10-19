В Берлине на пропалестинской акции произошли столкновения, применили водометы

В районе Берлина Нойкельн снова прошла большая пропалестинская демонстрация, переросшая в стычки с полицией с пострадавшими, сообщает Европейская правда.

Акция изначально была запрещена, но на нее пришли несколько сотен человек.

В полиции сообщили, что из толпы стали бросаться камнями и бутылками, а также применять пиротехнику. В жилом квартале сгорел грузовик и несколько автомобилей.

Несколько стражей порядка получили ранения и травмы, пострадавшие есть и среди протестующих.

В ходе задержания полиция применила перечный газ. Когда протестующие начали поджигать среди улиц случайные объекты, силовики применили водомет.

Neukölln - BERLIN! Viel Vergnügen nun mit den INTEGRIERTEN....euere SAAT ist aufgegangen. pic.twitter.com/ZIkBToGjGT — Dr.Hook (@holgilein14) October 19, 2023

Несколько сотен протестующих собрались также возле МИД – на акцию против войны на Ближнем Востоке. Организатор досрочно завершила событие из-за того, что "не имела влияния" на фактических участников. На акцию зарегистрировались 50 человек, но пришли несколько сот.

#Berlin Neukölln. #Hamas Anhänger kesseln deutsche #Polizei ein.

Was für Luschen! Also die Polizei, meine их.

Und komme mir niemand mit der Ausrede ... die dürfen ja nicht. Doch, sie dürfen. Sind aber wohl zu feige oder/ und unfähig. So habe ich das festgestellt. pic.twitter.com/FzIvd6piAC – M. Markert (@MathiasMarkert) October 11, 2023

Одновременно в Берлине прошла демонстрация против антисемитизма, устроенная жителями района, где попытались поджечь здание еврейской общины. Пришли полсотни человек.