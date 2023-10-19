В Берлине на пропалестинской акции произошли столкновения, применили водометы
В районе Берлина Нойкельн снова прошла большая пропалестинская демонстрация, переросшая в стычки с полицией с пострадавшими, сообщает Европейская правда.
Акция изначально была запрещена, но на нее пришли несколько сотен человек.
В полиции сообщили, что из толпы стали бросаться камнями и бутылками, а также применять пиротехнику. В жилом квартале сгорел грузовик и несколько автомобилей.
Несколько стражей порядка получили ранения и травмы, пострадавшие есть и среди протестующих.
В ходе задержания полиция применила перечный газ. Когда протестующие начали поджигать среди улиц случайные объекты, силовики применили водомет.
Несколько сотен протестующих собрались также возле МИД – на акцию против войны на Ближнем Востоке. Организатор досрочно завершила событие из-за того, что "не имела влияния" на фактических участников. На акцию зарегистрировались 50 человек, но пришли несколько сот.
Одновременно в Берлине прошла демонстрация против антисемитизма, устроенная жителями района, где попытались поджечь здание еврейской общины. Пришли полсотни человек.
"Мы живем в этом районе, поэтому чувствуем обязанность четко показать, что мы против этого", – заявила инициатор акции Соня Клеверкорн.