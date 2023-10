В Берлине на пропалестинской акции произошли столкновения, применили водометы

#Berlin Neukölln. #Hamas Anhänger kesseln deutsche #Polizei ein.

Was für Luschen! Also die Polizei, meine их.

Und komme mir niemand mit der Ausrede ... die dürfen ja nicht. Doch, sie dürfen. Sind aber wohl zu feige oder/ und unfähig. So habe ich das festgestellt. pic.twitter.com/FzIvd6piAC