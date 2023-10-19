ВСУ под Авдеевкой сбили 5 самолетов за 10 дней – пресс-центр Сил обороны
За последние 10 дней украинские защитники уничтожили 5 самолетов в Донецкой области. Об этом заявили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, сообщает Украинская правда.
"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток, при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Наши воины отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый на Донбассе за последние 10 суток", – говорится в сообщении.
По данным источника в военных кругах, самолет Су-25, учтенный ныне в возведении Генштаба о потерях врага, украинские бойцы сбили на Авдеевском направлении в первой половине дня 18 октября.