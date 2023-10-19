США смягчили "нефтяные" санкции против Венесуэлы в обмен на выборы

Соединенные Штаты в среду, 18 октября, смягчили санкции против Венесуэлы и ее нефтяной отрасли. Об этом объявило американское Министерство финансов после того, как венесуэльское правительство Николаса Мадуро и оппозиционная Единая платформа договорились о проведении выборов в 2024 году, сообщает Лига.Бизнес.

Решение Министерства финансов США относительно Венесуэлы предусматривает:

выдачу генеральная лицензия на шесть месяцев, которая временно позволяет вести бизнес с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Ее продолжат, если Венесуэла выполнит свои обязательства по проведению выборов и освобождению политических заключенных;

выдачу генеральной лицензии на операции с Minerven, венесуэльской государственной золотодобывающей компанией;

отмену запрета на торговлю отдельными облигациями Венесуэлы и ее нефтяной компании PDVSA на вторичном рынке. Новые облигации по-прежнему покупать будет запрещено.

"Министерство финансов готово изменить или отозвать разрешения в любое время, если представители Мадуро не выполнят своих обязательств. Все остальные ограничения, наложенные Соединенными Штатами на Венесуэлу, остаются в силе" , — говорится в заявлении американского правительства.

Решение США приведет к увеличению предложения на мировом рынке нефти и, возможно, снизит цены.

Дорожная карта между режимом Мадуро и венесуэльской оппозицией была подписана во вторник, 17 октября, на Барбадосе.

Это пятистраничный документ, в котором прописано обязательство провести президентские выборы во второй половине 2024 года.

Соглашение гарантирует разрешение на участие в выборах всех кандидатов и политических партий, "пока они отвечают требованиям, установленным законом". Как указывает El Pais, такая оговорка сохраняет вероятность, что режим Мадуро не допустит до выборов самую популярную кандидатку от оппозиции Марию Корину Мачадо.