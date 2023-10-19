Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после ударов ВСУ

Появились спутниковые снимки международного аэропорта "Луганск" после удара ракетами ATACMS в ночь на 17 октября. Подходящие фото опубликовал проект "Схемы" Радио Свобода, сообщает Лига.net.

На снимке можно увидеть сравнение вида аэродрома в августе и 18 октября после удара сил обороны.

В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.