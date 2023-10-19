В Крыму ракета попала по складам Черноморского флота РФ – Astra

Вечером 18 октября ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.﻿ Об этом пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

"Одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем - там расположен склад вооружения Черноморского флота России. Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен" , – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.