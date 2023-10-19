Украина, Румыния и Молдова договорились совместно эвакуировать граждан из Газы

Украина, Румыния и Молдова договорились об общих усилиях для эвакуации граждан из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИДа Молдовы, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонные разговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем румынской дипломатии Луминицей Одобеску. Стороны договорились объединить усилия по эвакуации граждан из сектора Газа.