В ЕС недовольны позицией фон дер Ляен по поддержке Израиля – СМИ

На виртуальном саммите ЕС, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, среди стран ЕС возникли разногласия относительно уровня поддержки Израиля, подвергшегося нападению со стороны террористической группировки ХАМАС. Об этом пишет издание Euractiv, сообщает Европейская правда.

По информации издания, главным предметом споров для многих стран-членов ЕС было восприятие того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен превысила свои полномочия, продолжая непоколебимо поддерживать Израиль.

В материале говорится, что фон дер Ляйен подвергли критике за ее недавний визит в Тель-Авив, ведь это послание прозвучало без оговорки, высказанной другими европейскими лидерами и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, о том, что любые действия Израиля должны соответствовать международному гуманитарному праву.

Авторы публикации отмечают, что некоторые лидеры стран ЕС похвалили фон дер Ляйен во время саммита за ее визит. Впрочем, по словам людей, информированных об этом разговоре, большинство государств-членов ранее жаловались на нескоординированную позицию президентки комиссии.

Президент Евросовета Шарль Мишель после двухчасовых виртуальных переговоров подчеркнул, что внешняя политика ЕС должна основываться на единстве и последовательности, требуя уважения к международному праву, где бы ни происходили конфликты, что также было воспринято как публичное напоминание фон дер Ляйен.

Переговоры во вторник прервали после того, как лидеры стран ЕС узнали о заявлении палестинцев, что израильская авиация якобы нанесла удар по больнице в городе Газа, в результате чего погибли сотни человек.

Израиль отрицает свою причастность к взрыву, заявив, что он был вызван ракетой, выпущенной палестинской террористической группировкой "Исламский джихад".

Euractiv отмечает, что разговаривая с журналистами после саммита, фон дер Ляйен уже была более осторожной в своих высказываниях. Дипломаты ЕС, которых издание попросило высказаться на условиях анонимности, сказали, что заметили изменение в ее тоне.