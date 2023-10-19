Казахстан запретил поставлять в РФ высокотехнологичные товары

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне.﻿ Об этом объявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает Экономическая правда.

Министр уточнил, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана – ограничен.

"Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили" , - сказал Торебаев.

В числе таких товаров - дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться в ходе войны.

"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее (до войны России с Украиной – ред.) реэкспортировались через Казахстан" , - пояснил Торебаев.

За первую половину 2023 года Россия только из Евросоюза ввезла товаров на 14,1 млрд долларов. Для этого использовались транзитные пути через Казахстан и другие хабы параллельного импорта (Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан).

По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или 5,2 млрд долларов, а его основными статьями стали телеком-оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.

О мерах Казахстана стало известно спустя несколько недель после того, как в Астане с визитом побывал канцлер Германии Олаф Шольц. После переговоров с ним президент республики Касым Жомарт Токаев подтвердил намерение соблюдать санкции против России.