Германия передаст Украине средства ПВО в новом пакете помощи

В Германии обещают продлить поставки оружия Украине и уже готовят зимний пакет военной помощи, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Шольц пообещал продолжить поставки оружия Украине и отметил, что в анонсированном пакете, в частности, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Ранее Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.