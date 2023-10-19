Из Газы нужно эвакуировать более 300 граждан Украины – посол

Количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газа, возросло до 308 человек. В последующие дни она может увеличиться до 400 человек. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Что касается Сектора Газы, ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке на эвакуацию количество людей уже перевалило за 300 – сейчас 308, но она увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь, что эвакуация все же начнется" , – отметил Корнийчук.

Он сообщил, что первые машины с гуманитарным грузом пошли через пункт пропуска "Рафах" в Сектор Газы.

"Надеюсь, что ХАМАСовцы выполнят свое обещание и выпустят иностранцев" , - отметил посол.

По состоянию на вчера количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из сектора Газа, составило 298 человек, среди них было двое раненых.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" между сектором Газа и Египтом будет открыт.