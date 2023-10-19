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Рада приняла госбюджет-2024 в первом чтении – нардеп

Рада приняла госбюджет-2024 в первом чтении – нардеп
Фото: Facebook

Верховная рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении. За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов, сообщает Экономическая правда.

По словам заместителя председателя финкомитета Рады Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция "Слуга народа" - 200.

Также за проект бюджета голоса отдали:

  • "Платформа за жизнь и мир" - 17,
  • "За будущее" - 14,
  • "Голос" - 16,
  • "Доверие" - 16,
  • "Восстановление Украины" - 11,
  • "Внефракционные" - 11.

Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" за проект бюджета не отдали ни одного голоса.

По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.

"Далее Кабмин обрабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", - отметил депутат.

Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом:

  • доходы - в сумме 1.746,3 млрд грн,
  • расходы - в сумме 3.308,9 млрд грн,
  • предельный объем дефицита - в сумме 1.593,6 млрд грн.

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