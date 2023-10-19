Рада приняла госбюджет-2024 в первом чтении – нардеп

Верховная рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении. За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов, сообщает Экономическая правда.

По словам заместителя председателя финкомитета Рады Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция "Слуга народа" - 200.

Также за проект бюджета голоса отдали:

"Платформа за жизнь и мир" - 17,

"За будущее" - 14,

"Голос" - 16,

"Доверие" - 16,

"Восстановление Украины" - 11,

"Внефракционные" - 11.

Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" за проект бюджета не отдали ни одного голоса.

По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.

"Далее Кабмин обрабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета" , - отметил депутат.

Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом: