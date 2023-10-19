Запрет УПЦ МП: депутаты поддержали законопроект в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Лига.net.

Решение поддержали 267 нардепов:

"Слуга народа" – 175;

"Европейская солидарность" – 26;

"Батькивщина" - 17

"Платформа за жизнь и мир" – 1;

"За будущее" – 8;

"Голос" – 18;

"Доверие" - 12;

"Восстановление Украины" – 0.

Депутат Алексей Гончаренко написал, что против решения выступали такие парламентарии, как Юрий Бойко, Евгений Шевченко и Артем Дмитрук.

Речь идет о законопроекте №8371, который правительство разработало во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) еще в январе 2023 года.

Правительство предложило такую модель. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не возымело действия – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.

Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.