В Словакии отказались назначать министра, хотевшего извиниться перед РФ

Президент Словакии сообщила лидеру партии Smer-SD и будущему главе правительства Роберту Фицо, что не будет назначать в его кабинет кандидата от Словацкой национальной партии (СНП) – одного из партнеров по коалиции – Рудольфа Гуляка министром окружающей среды, сообщает Европейская правда.

Чапутова попросила Фицо внести новое предложение по кандидатуре на должность главы этого министерства.

"Упорядоченную работу Министерства окружающей среды не может обеспечить человек, заявления которого отрицают многолетнюю экологическую политику этого государства и международные обязательства, которыми Словацкая Республика связана" , – пояснил представитель словацкого президента Мартин Стрижинец.

Чапутова считает, что кандидат, который длительное время не признает научного консенсуса по изменению климата и не считает, что существует реальный климатический кризис, не может возглавлять и представлять ведомство, основной задачей которого, согласно закону, является охрана природы, ландшафта и климата.

Она убеждена, что, в отличие от других кандидатур, в случае с Гуляком существуют конституционно-правовые основания того, что он не может занимать должность министра.

Гуляк известен одиозными заявлениями. В частности, на посту мэра городка Очова Гуляк заявлял, что медведи – это биологическое оружие Еврокомиссии, призванное уничтожить словацкую сельскую местность.

Также он обещал осуществить первый визит в статусе министра в Москву – извиниться за поставки Словакией оружия Украине.