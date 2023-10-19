Оккупанты начали применить вертолеты издалека, боятся ПВО – спикер ВСУ

Из-за успешных действий Вооруженных сил Украины, в частности противовоздушной обороны, российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской ПВО. Об этом заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает Радио Свобода.

"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Эффективность тех вертолетов на большой дальности гораздо ниже, чем если бы они подлетали поближе. Россияне просто боятся сейчас" , – сказал Штупун.

Днем ранее в эфире у телемарафона Штупун заявлял, что вертолеты Ка-52 и самолеты угрожают украинской бронетехнике – Ка-52 могут бить примерно с расстояния в 10 км.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину силы РФ потеряли 320 самолетов и 324 вертолета (по одному – за предыдущие сутки).

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