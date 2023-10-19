Шольц возмущен заявлениями Путина о жертвах на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам среди гражданского населения, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время речи в Бундестаге, которая касалась широкого круга вопросов в контексте последних событий.

"Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент сейчас повсеместно предупреждает о том, что в вооруженных конфликтах могут быть жертвы среди гражданского населения. Более циничного, чем это (высказывание), не найти" , – сказал Шольц.

Напомним, Шольц ранее пообещал приложить усилия для освобождения заложников, похищенных радикальной исламистской группировкой ХАМАС во время атаки на Израиль.

На днях Шольц посетил Израиль, чтобы узнать ситуацию в зоне боевых действий, а также поговорить о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

Во время визита в Израиль Шольцу пришлось﻿ из-за воздушной тревоги сойти с самолета и лечь на землю в аэропорту Тель-Авива.