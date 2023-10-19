В Польше на следующей неделе начнут консультации по формированию правительства

Президент Польши Анджей Дуда на следующей неделе встретится с лидерами парламентских партий для консультаций по формированию нового правительства, сообщает Европейская правда.

Как говорится в сообщении канцелярии, в следующий вторник и среду 24-25 октября по приглашению президента Польши Анджея Дуды в Президентском дворце состоятся консультации с представителями отдельных избирательных комитетов.

Избирательный комитет – эпизодическое юридическое лицо, функционирующее в польской избирательной системе, которое выдвигает кандидатов и проводит избирательную кампанию от их имени.

"Встречи состоятся отдельно с каждым из избирательных комитетов, в соответствии с результатами, достигнутыми этими комитетами на выборах" , – отметил Дуда.

Позже в канцелярии Польши заявили, что Дуда еще не определился по поводу кандидатуры нового премьер-министра, у которого будет мандат на формирование нового правительства.

Конституция Польши предусматривает три варианта формирования правительства после выборов. Самый быстрый из них – созыв президентом однодневного заседания парламента в течение 30 дней после выборов, во время которого действующий премьер подает в отставку, а нового президент назначает по представлению парламентского большинства.

Второй вариант: если большинство в польском Сейме не имеет кандидатуры премьера, их могут предлагать группы из не менее 46 депутатов, далее одного из них утверждают простым большинством голосов. На это у Сейма есть 14 дней.

Если же и в этом случае не был определен глава правительства, его назначает сам президент, и тот должен за 14 дней получить вотум доверия Сейма. Иначе страну ждут досрочные выборы.

Напомним, Национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах 15 октября со всех избирательных округов.

По этим результатам, в парламент проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Бывший премьер-министр Польши, глава ключевого оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск обратился к президенту Анджею Дуде с призывом принять "энергичные и быстрые решения", чтобы быстро сформировать новое правительство.