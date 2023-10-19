В Москве построили завод по производству ракет для систем ПВО

В московском районе Некрасовка, на территории индустриального парка "Руднево", завершилось строительство завода, где планируют запустить производство ракет ПВО, сообщает Радио Свобода.

Завод площадью 93,7 тыс. кв. м построили за 8,5 месяцев. На территории будут размещаться "участки обработки, сбора и испытания продукции".

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин передал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Гендиректор концерна Алмаз-Антей Ян Новиков заявил, что запустить производство ракет планируют до октября 2024 года.

Как пишут "Важные истории", завод расположен на востоке Москвы – близко к жилым домам. В нескольких километрах от завода – две станции метро. Кроме того, в Некрасовке власти организовали полигон для испытания беспилотников площадью в 100 гектаров, говорят журналисты.

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