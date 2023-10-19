В Украине сократят вакансии госслужащих и судей – Минфин

Вакантные должности в штатах органов исполнительной власти и в аппаратах судов будут сокращены. Об этом сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова на заседании Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти в Украине, сообщает Экономическая правда.

"Это решение правительства. Есть поручение провести сокращение в государственных органах исполнительной власти, но судебной власти тоже будет необходимо пересмотреть штаты. Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, то они и не нужны" , - отметила Людмила Рожкова.

Представитель Министерства финансов сообщила, что проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений.

"Финансово будет обеспечена только фактическая численность работников аппаратов судов. Финансировать нужно фактически работающих людей" , - отметила она.

Также предусмотрено, что в течение 2024 года могут быть заполнены лишь 10% текущих вакансий.

Конкретных данных по вакансиям на госслужбе и в судах представительницы Минфина не привела.

В то же время заместитель главы финкомитета Верховной Рады Ярослав Железняк уже анонсировал, что на 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400.

Такое заявление депутат сделал в контексте принятия проекта бюджета на 2024 год.