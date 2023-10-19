Соучредитель monobank опроверг блокировку карт из-за неявки в ТЦК

В сети распространили ложную информацию о якобы возможной блокировке банковских карт военнообязанных. Однако данные не соответствуют действительности.﻿ Об заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отметим, что некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили ложную информацию о том, что военнообязанным, которые получили повестки и не пришли в ТЦК, якобы могут заблокировать банковскую карту.

При этом они сопровождали такие посты скриншотом из приложения Monobank.

Соучредитель monobank подчеркнул, что эта информация - ничто иное, как фейк и ИПСО.

Он также пообещал заблокировать лицам, которые распространяют такие фейки возможность использовать банки.