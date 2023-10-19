Румынские и болгарские суда уже очищают "украинский коридор" от мин – мониторинг

Минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО начала траление акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора. Об этом заявил руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, сообщает Лига.net.

Как написал Клименко, группа кораблей ВМС Болгарии и Румынии начала траление (поиск и обезвреживание морских мин) вдоль берегов Болгарии.

По его данным, решение о начале траления было принято 12 октября 2023 года на совещании в формате "Рамштайн" в Брюсселе, а 16 октября корабли уже вышли в море.

Операция по поиску мин не ограничивается территориальным водами (12-мильной зоной) Болгарии, но распространяется на смежную акваторию, по которой проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора.

В операции, как отмечают в мониторинговой группе и издании BlackSeaNews, участвуют семь кораблей (один румынский и 6 болгарских).

Группа идентифицировала пять из семи кораблей, которые ведут траление.

ВМС Болгарии:

минный заградитель "Цибър" (бортовой номер 32),

фрегат "Дръзки" (бортовой номер 41),

сторожевой корабль "Смелы" (бортовой номер 11),

фрегат "Верни" (бортовой номер 42).

ВМС Румынии:

морской тральщик "Slt. Alexandru Axente" (бортовой номер 30).

12 октября сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море.