Украинское посольство не подтверждает гибель 23 граждан в Израиле

Число погибших в результате нападения экстремистской группировки "Хамас" на Израиль граждан Украины выросло до 18. Об этом заявили в посольстве Украины в Израиле, сообщает Радио Свобода.

"После получения официальной информации от израильской стороны, Посольство Украины подтверждает гибель восемнадцати граждан Украины в Израиле. В настоящее время один гражданин Украины считается пропавшими без вести. На территории Сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины" , – говорится в сообщении.

19 октября в эфире телемарафона, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук также уточнил, что в результате атак "Хамаса" в Израиле погибли 18 граждан Украины. Данные о 23 жертвах среди украинцев не подтверждены.

"У нас подтверждена информация о 18 погибших, не 23" , – сказал посол.

В то же время, Министерство иностранных дел пока не верифицировало эти данные посольства Израиля. По последним данным ведомства, в Израиле погибли 16 украинцев.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял﻿ о 23 погибших украинцах в результате нападения "ХАМАСа"

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