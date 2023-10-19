Минэкономики: За год в систему закупок Prozorro вернули 80% объема закупок

За год действия правительственного постановления, регулирующего публичные закупки во время военного положения, через систему Prozorro тратятся около 80% всех средств на публичные закупки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Начиная с 19 октября 2022 года, через Prozorro объявили закупки на 589 млрд грн. В открытых тендерах приняло участие 35 тысяч поставщиков, а разница между суммарной ожидаемой стоимостью закупок и суммой подписанных контрактов составила 40 млрд грн.

Первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что рынок публичных закупок играет важную роль для поддержки украинских предпринимателей, а особенно производителей и малого и среднего бизнеса. Именно поэтому возвращение к широкому использованию системы Prozorro, несмотря на условия войны, стало одним из приоритетов Кабмина.

"На сегодняшний день около 80% от всех средств на публичные закупки тратятся именно через систему Prozorro - а значит с возможностью для бизнеса участвовать в торгах и контролем со стороны гражданского общества" , - добавила она.

Из введения постановления №1178, внесенного ряда изменений в правила публичных закупок, адаптирующих систему Prozorro к условиям военного положения, средний срок проведения открытых торгов сократился с 46 до 25 дней.

Доля неуспешных закупок снизилась с 40% до 31%. А благодаря возможности использовать для закупок типовых товаров Prozorro Market без ограничений по сумме, объем закупок через электронный каталог вырос в 20 раз – до 8,8 млрд грн.

Всего за год 16,5 тысячи заказчиков проводили торги в Prozorro, каждый третий из них использовал Prozorro Market в своих закупках.

Напоминаем:

Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех финансируемых в Украине проектов.