Зеленский обсудил с генсеком ООН подготовку новой встречи по "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подготовку новой встречи по обсуждению украинской формулы мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Зеленского.

"Активное участие ООН в имплементации формулы мира и готовность направить представителя Организации на следующую встречу дипломатических и советников безопасности очень важны для Украины" , - написал президент.

Зеленский отметил, что после встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты. Для этого следует сохранять поддержку стран Глобального Юга. Он добавил, что в этом Украина очень рассчитывает на ООН.

Президент также поделился с Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine.

Они подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению.

Зеленский также поблагодарил за работу команды ООН в Украине по гуманитарному реагированию, в частности, за план подготовки к зимнему сезону на 435 млн долларов.

Украинская формула мира

Отметим, что еще в ноябре прошлого года Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Формулу уже поддержали Британия, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

В Копенгагене и Джидде уже проходили переговоры по формуле мира. В частности, на встречу в Саудовской Аравии были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам саммита в Джидде заявил, что у некоторых представителей были разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

При этом третья международная встреча советников по национальной безопасности, которые работают над поддержкой украинского мирного саммита, может пройти в Турции.