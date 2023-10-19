Израиль получил первую партию бронетехники от США с начала нападения ХАМАС
Министерство обороны Израиля в четверг отчиталось о получении партии бронированной техники от Соединенных Штатов, которая заменит поврежденную в результате боевых действий против группировки ХАМАС, начавшихся 7 октября, сообщает Европейская правда.
Об этом ведомство сообщило в соцсети Twitter (X).
Израильское Минобороны отметило, что "недавно" приняло грузовой самолет из США, который перевозил первую партию бронемашин, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Эта партия бронетехники является частью более масштабной закупки стоимостью 400 миллионов шекелей (70,3 миллиона евро), направленной на укрепление техники ЦАХАЛ, добавили в ведомстве.
Там отметили, что дальнейшие поставки техники из США также будут включать бронированные машины скорой помощи, тяжеловозы и машиностроительное оборудование.
По данным СМИ, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.