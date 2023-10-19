Израиль получил первую партию бронетехники от США с начала нападения ХАМАС

Министерство обороны Израиля в четверг отчиталось о получении партии бронированной техники от Соединенных Штатов, которая заменит поврежденную в результате боевых действий против группировки ХАМАС, начавшихся 7 октября, сообщает Европейская правда.

Об этом ведомство сообщило в соцсети Twitter (X).

Израильское Минобороны отметило, что "недавно" приняло грузовой самолет из США, который перевозил первую партию бронемашин, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

Эта партия бронетехники является частью более масштабной закупки стоимостью 400 миллионов шекелей (70,3 миллиона евро), направленной на укрепление техники ЦАХАЛ, добавили в ведомстве.

Там отметили, что дальнейшие поставки техники из США также будут включать бронированные машины скорой помощи, тяжеловозы и машиностроительное оборудование.

По данным СМИ, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.