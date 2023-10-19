СМИ: ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины

Страны ЕС окончательно одобрили продление временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Польское радио.

Сообщается, что такое решение было принято министрами внутренних дел стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе.

Законодательство гарантирует им такие же права, как и гражданам ЕС, на труд, образование, социальное обеспечение, здравоохранение и жилье.

Все страны единогласно поддержали это решение. Отдельное заявление сделали Польша и Чехия.

В частности, Польша заявила, что Украина и ее граждане заслуживают европейской солидарности. Она не выступает против продолжения временной защиты, но как страна, наиболее пострадавшая от наплыва беженцев из Украины, призвала Еврокомиссию обеспечить адекватное финансирование.

"Существующая поддержка из бюджета ЕС не соответствует масштабу потребностей" - говорится в заявлении.

Что такое временная защита

Механизм был активирован 4 марта 2022 года. Так, он предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой. Его цель состоит в уменьшении давления на национальную систему убежища. Механизм позволяет беженцам пользоваться гармонизированными правами по всему ЕС. В частности, права включают:

проживание;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинскую помощь;

социальную помощь;

доступ к образованию для детей.

Отметим, что недавно Латвия одобрила выделение дополнительных 10,3 млн. евро для поддержки украинских беженцев.