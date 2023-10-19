Bloomberg: Чистая прибыль Tesla в третьем квартале упала почти вдвое

Производитель электромобилей Tesla по результатам третьего квартала увеличил выручку на 9%, однако чистая прибыль компании упала в 1,8 раза, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что последние результаты Tesla были хуже предыдущих, которые "совсем не были хорошими".

Операционная маржа Tesla снижалась ежеквартально, начиная с третьего квартала прошлого года, снизившись более чем наполовину до 7,6%.

В третьем квартале Tesla поставила примерно на 91 тыс. автомобилей (27%), чем за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль производителя электрокаров упала на 1,9 млрд долл., или более чем наполовину.

Основной темой результатов Tesla в этом году стало снижение доходности в результате повторного снижения цен, которое не было компенсировано соответствующим скачком продаж.

Валовая маржа на автомобиль, скорректированная с учетом продажи резко возросших регулятивных кредитов и лизинга, снизилась вдвое по сравнению с годом ранее до примерно 7000 долл, что является самым низким показателем по крайней мере с начала 2018 года.

Выручка Tesla за отчетный квартал достигла 23,35 млрд долл по сравнению с 21,54 млрд долл в аналогичный период 2022 года.

Чистая прибыль уменьшилась до 1,85 млрд долл, или 0,53 долл в расчете на акцию, по сравнению с 3,29 млрд долл, или 0,95 долл на акцию в третьем квартале 2022 года.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,9% по сравнению с 25,1% годом ранее и 18,2% во втором квартале 2023 года.

Напоминаем:

Гендиректор Tesla Илон Маск предупредил о сложностях с наращиванием производства долгожданного электропикапа Cybertruck и объявил, что поставки начнутся 30 ноября.