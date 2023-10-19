Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите критической инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 октября 2023 года "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий", сообщает Экономическая правда.

Соответствующий указ обнародован на сайте СНБО и официального интернет-представительства президента.

Указ от 17 октября 2023 года вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, Кабинет Министров должен обеспечить в 10-дневный срок:

выполнение работ и мероприятий по надлежащей инженерной и физической защите объектов критической инфраструктуры,

усиление обороноспособности огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

создание операторами критической инфраструктуры на соответствующих объектах условий по защите персонала и осуществления эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,

создание резервов оборудования и запасных частей для своевременного восстановления поврежденных объектов,

создание страхового фонда документации на уникальное оборудование и архивирование критических баз данных.

Кроме того, правительству предписано утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по восстановлению объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, которые были разрушены и/или повреждены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и определить источники финансирования этого плана.

Кабмин также обязан разработать и утвердить в 2023 году с определением источников финансирования:

план энергетической устойчивости Украины, который будет предусматривать меры по системному мониторингу и анализу угроз энергетической инфраструктуре,

требования к обеспечению безопасности и устойчивости энергетической инфраструктуры,

требования к альтернативному энергообеспечению объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают предоставление жизненно важных услуг, прежде всего путем формирования децентрализованных энергетических систем на базе малых систем распределения.

"Кабинету Министров Украины вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины: осуществлять мониторинг ситуации на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора с целью актуализации перечня объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередного противовоздушного прикрытия" , - говорится в решении СНБО.

Правительство совместно с Генштабом обязано принять в 10-дневный срок меры по усилению боевой способности мобильных огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.