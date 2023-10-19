Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону более чем на 300 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают более чем на 300 млрд гривен, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Согласно тексту закона, всего расходы увеличивают на 322,6 млрд гривен. Из них 303 млрд предусмотрели на сектор обороны.

В частности, деньги распределят так:

211 млрд гривен — Министерству обороны;

79 млрд гривен — Министерству внутренних дел;

16,5 млрд гривен — Министерству социальной политики;

1,3 млрд гривен — Министерству иностранных дел;

4,3 млрд гривен — Министерству стратегической промышленности;

4,2 млрд гривен — Службе безопасности Украины;

2,5 млрд гривен — Главному управлению разведки;

2,1 млрд гривен — Государственной специальной службе транспорта Минобороны;

570,2 млн гривен — Госспецсвязи;

500,7 млн гривен — Службе внешней разведки;

230,5 млн гривен — Управлению государственной охраны;

151 млн гривен — вознаграждение курсантам системы МВД.

Таким образом, расходы госбюджета впервые составят более 3,39 трлн гривен.

Напомним, закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен Верховная Рада приняла еще 6 октября.