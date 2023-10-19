Финляндия завершила расследование на месте аварии газопровода Balticconnector
Финская полиция завершила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море, сообщает РБК-Украина.
Об этом сказано в заявлении полиции Финляндии, сообщает Sky News.
В заявлении полиции говорится, что теперь будет проведен анализ образцов, которые были собраны на месте происшествия в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии.
"Несмотря на то, что осмотр места происшествия в связи с повреждением газопровода завершен, расследование и присутствие правоохранителей в этом районе продолжаются", - уточнили в полиции.
Там добавили, что территория вокруг повреждения газопровода будет "широко обследована".
Повреждение Balticconnector
Напомним, в ночь на 8 октября в Балтийском море были повреждены газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, которые соединяют Финляндию и Эстонию.
Командующий ВМС Эстонии Юри Саска рассказал, что газопровод выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".
В Финляндии допускают, что за повреждением газопровода стоит "какое-то государство".