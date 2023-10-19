Илларион Павлюк вступит в должность Анны Маляр в Минобороны
Писатель и эксвоенный Главного управления разведки Илларион Павлюк займёт должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны, которую ранее занимала Анна Маляр, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Илларион Павлюк в Facebook.
"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо Министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!"
Ранее Павлюк представлял Центральную телерадиостудию Минобороны. После начала полномасштабной войны мобилизовался в одно из подразделений ГУР.
Напомним:
- 18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.