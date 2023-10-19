Гуменюк прокомментировала возможную высадку десанта в Херсонской области

Не все операции Сил обороны Украины публичны, а выводы военных аналитиков являются лишь их предположением и не всегда соответствуют действительности, сообщает Деловая столица.

Так начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала в эфире национального телемарафона информацию американского Института изучения войны (ISW) относительно вероятной высадки украинского десанта на левом берегу Херсонской области.

"Заявления аналитиков — это предположение, их понимание и видение возможного развития событий" , — сказала она.

По ее словам, наиболее полной информацией о боевых действиях обладают военные, принимающие непосредственное участие в операциях.

"Не вся работа может быть публичной и не вся работа заслуживает информационного распространения в тот же момент, как она осуществляется. К этому нужно относиться с пониманием" , — добавила Гуменюк.