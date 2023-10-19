СМИ: Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, освободил Игоря Сокола от должности посла в Украине, сообщает РБК-Украина.
Об этом изданию БелТА рассказали в пресс-службе белорусского диктатора.
По информации издания, также был уволен посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов.
Журналисты уточняют, что сегодня, 19 октября, Лукашенко подписал соответствующие указы по двух дипломатам.
Стоит заметить, что Сокол вместе со всеми сотрудниками посольства Беларуси в Украине выехал из страны еще в марте 2022 года.
Участие Беларуси в войне против Украины
Напомним, Беларусь является союзником России в войне против Украины. В частности, российские оккупанты вторглись в нашу страну 24 января 2022 года с территории РБ. Недавно это признал сам Лукашенко.
Также в начале полномасштабной войны российские солдаты обстреливали Украину с территории Беларуси.
При этом в Беларуси регулярно проводят военные учения, на которых, в частности, обучают российских военных.