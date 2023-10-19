Ситуация на фронте: за сутки произошло более 70 боестолкновений

За сутки произошло более 70 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Наиболее активно оккупанты атаковали на Купянском и Авдеевском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 19 октября.

С началом суток кремлевские террористические войска цинично нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в Николаеве. Кроме того, оккупанты применили ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" по югу Украины, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной.

В течение суток произошло более 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Сосновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Волфино, Кияница, Степок, Новодмитровка, Рясное Сумской области; Отрадное, Колодезное, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Спорное, Выемка и Веселое Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Звановка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки и Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах н.п. Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Бердичей Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности Малая Токмачка, Орехов, Работино, Каменское, Плавни, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Берислава и Веселого Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Инженерное, Антоновка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по 1 пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 2 тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийским средствам противника.