"Укрзализныця" предупредила об изменениях в курсировании маршрутов в Вену

Маршрут поездов Киев – Вена – Киев и Вена – Чоп – Вена изменится из-за незапланированных путевых работ в Венгрии на железной дороге между Будапештом и Веной, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Таким образом, маршрут беспересадочных вагонов №431, 432 Киев – Вена – Киев будет ограничен станцией Будапешт-Келети без курсирования между Будапештом и Веной.

Такие изменения будут с 27 октября по 18 ноября отправлением из Вены и с 26 октября по 17 ноября отправлением из Киева.

Пассажирам, уже купившим билеты на эти даты, венгерская железная дорога организовала такой порядок доезда в направлении Вены:

по прибытии на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра необходимо воспользоваться метрополитеном (линия М4) для доезда до станции Будапешт-Келенфельд;

со станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы на станцию Татабанья, подвязанные для пересадки на поезда в Вену.

К примеру, автобус, выезжающий из ст. Будапешт-Келенфельд в 09:10, прибывает на ст. Татабания в 10:10 под отправление поезда RJX 62 в 10:26 в Вену, куда он прибудет в 12:21.

Проезд в автобусе и поезде безоплатным при наличии билетов в Вену.

Если у пассажиров есть билет в вагон №430 Чоп – Вена, можно бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп – Захонь и Захонь – Будапешт, с которыми должен был ехать вагон №430.

Как добраться из Вены:

учитывая, что время доезда в Будапешт (поезд + автобус + метро) увеличится, пассажирам с билетами из Вены необходимо начать свое путешествие на одном из поездов: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14:37), RJX 65 (отправление 15:42).

этими поездами доехать до станции Татабанья в Венгрии, где с вокзала пассажиров заберут автобусы (тоже подвязанные под прибытие поездов) до станции Будапешт-Келенфельд;

по прибытии на станцию Будапешт-Келенфельд необходимо воспользоваться метрополитеном для доезда на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 и отправятся беспересадочные вагоны в Киев.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены.

Продолжительность поездки автобусом (ст. Татабанья – ст. Будапешт-Келенфельд) – 1 час, а метрополитеном (ст. Будапешт-Келенфельд – ст. Будапешт-Келети) – 20 мин. Стоянка автобусов – на площадях перед вокзалами.

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