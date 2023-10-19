ОП: Украина и Франция начали переговоры по "гарантиях безопасности"

Украинская делегация в четверг начала первый раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о так называемых гарантиях безопасности, предусмотренных декларацией "Группы семи" в поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил Офис президента.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква, в нее также вошли другой заместитель главы ОП Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время", – говорится в сообщении.

Франция стала пятым государством "Группы семи" после Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

Кроме того, в течение октября Киев достиг договоренности со Швецией и Норвегией начать переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.