Россия разместила 4 истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе
Из спутниковых снимков стало известно, что Россия разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Крым.Реалии, OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х.
Из снимков заметно, что помимо Су-30 и Су-27 на взлетной полосе имеется 4 МиГ-31
Что предшествовало:
- Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
- Представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что такие заявления возможно направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.