Послы НАТО собирались из-за встречи Орбана с Путиным в Китае
Послы стран-членов НАТО провели встречу 19 октября в связи с беспокойством из-за встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает "Радио Свободная Европа".
Во встрече также участвовал посол Швеции в Венгрии.
"Мы все обеспокоены тем, что премьер-министр Венгрии встретился с президентом Путиным, в то время как Россия воюет с Украиной", — сказал Пресман.
"Если у нас есть законные беспокойства по безопасности, мы ожидаем, что их воспримут серьезно", — подчеркнул американский дипломат.
В то же время Прессман отметил, что регулярно ведет переговоры с разными министрами венгерского правительства по вопросам, касающимся венгерско-российских отношений.
Как сообщалось, 17 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встрече Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией".