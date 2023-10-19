Послы НАТО собирались из-за встречи Орбана с Путиным в Китае

Послы стран-членов НАТО провели встречу 19 октября в связи с беспокойством из-за встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает "Радио Свободная Европа".

Во встрече также участвовал посол Швеции в Венгрии.

"Мы все обеспокоены тем, что премьер-министр Венгрии встретился с президентом Путиным, в то время как Россия воюет с Украиной" , — сказал Пресман.

"Если у нас есть законные беспокойства по безопасности, мы ожидаем, что их воспримут серьезно" , — подчеркнул американский дипломат.

В то же время Прессман отметил, что регулярно ведет переговоры с разными министрами венгерского правительства по вопросам, касающимся венгерско-российских отношений.

Как сообщалось, 17 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встрече Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией".