Axios: США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины

Трое израильских чиновников на условиях анонимности сообщили порталу Axios, что Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины из американских запасов несколько месяцев назад, сообщает Европейская правда.

По данным Axios, Израиль сообщил США, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.

Американские собеседники издания предполагают, что перенаправление артиллерийских снарядов, предназначавшихся Украине, в Израиль не окажет немедленного влияния на способность украинских сил вести войну.

Вероятно, речь идет о 155-мм снарядах, которые Соединенные Штаты хранят непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения, пишет Axios. Их с начала года постепенно вывозили и передавали Украине.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно договору между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны США.

Израиль ранее получал доступ к этим запасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время обострения в Газе в 2014-м.

По данным СМИ, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Американские чиновники ранее уверяли, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.